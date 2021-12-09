Выставка «Мир инструмента» порадует пермяков разнообразием выбора

В ДКЖ открывается выставка полезных товаров "Мир инструмента". Здесь будут представлены вещи, которые превращают ремонт, готовку или работу в саду в удовольствие. Из новинок компании «Позитив»: универсальные ножницы, которые без проблем режут самые разнообразные предметы, от бумаги до железа. Как заявляют производители, инструмент долгое время не тупится и в течение пяти лет не потребует заточки.Корейская чудо-пила способна разрезать металл, плитку и стекло.Еще одно открытие сезона - корейский чудо-ключ, он один работает с круглыми и многогранными головками. Кроме того, в наличии сверхмощные секаторы, японские пилы из особой стали, при работе с ними затрачивается гораздо меньше усилий.А еще точилки для ножей, шинковки для овощей, профессиональные приборы для маникюра и педикюра. Выставка будет работать до 12 декабря в ДКЖ.Константин Левин, генеральный директор компании «Позитив»: "Есть инструмент, который позволяет срезать твердый проблемный ноготь, пяткотерка, которая спиливает натоптыши, огрубения или мозоль, не повреждая живую ткань, очень деликатно. Пилочки для ногтей, которые современные не разрушают ногтевую пластину, а запаивают её".