В Перми проходят рейды по контролю за уборкой улиц и дворов

Администрация города провела рейды по контролю за уборкой улиц и дворов. Где выявлены нарушения?За уборкой снега с улицы Уральская Валентина Третьякова наблюдает ежедневно. Еще вчера здесь была скользкая дорога, а уже сегодня безопасный тротуар.

Валентина Третьякова: "Вечерами смотрю, трактора ездят, дороги убирают, тротуары. А тут соль посыпают, вроде пока не скользко".

Такая ситуация не везде. Рядом улица Братьев Вагановых. О гололёде здесь жильцы сообщили в районную администрацию утром. К полудню подрядчик устранил проблему - была произведена подсыпка противогололёдными материалами, тротуар прометён.Специалисты районных администраций и сотрудники городской административно-технической инспекции проводят рейды. Они фиксируют все нарушения и передают в МКУ «Благоустройство районов» для отработки с подрядными организациями. С начала недели инспекторы выявили в Мотовилихе 120 нарушений. Больше половины из них уже устранены.

Никита Саламатов, начальник административно-технического отдела по Мотовилихинскому району: "Практически все улицы и автомобильные дороги на территории района, по которым проходит наиболее массовый трафик движения пешеходов и транспортных средств, находится в нормативном состоянии". Заявлено, что работы по уборке снега ведутся круглосуточно. Вот Свердловский район. С начала зимы здесь убрано больше 22 тысяч кубометров снега. В среднем за сутки против наледи используется около 100 тонн противогололёдных материалов, все зависит от погоды.

За некачественную работу - санкции. Глава Перми Алексей Дёмкин поставил главам районов активно штрафовать подрядчиков, которые не обеспечивают безопасность на городских улицах. Усилен контроль также за управляющими компаниями. Именно они отвечают за содержание дворовых территорий.

Александр Филиппов, и.о. главы Свердловского района Перми: "Сейчас последнюю неделю очень активно подключили совместно органы прокуратуры для стимулирования ТСЖ и управляющих компаний, чтобы во дворах также у нас было достаточно качественно обеспечена уборка". Помогают решать проблемы с наледью в городе также сами пермяки. Пожаловаться на плохую уборку улиц они могут на сайте «Управляем вместе». Там уже несколько десятков обращений о неубранном снеге. Реакция оперативная.

Это дома по улице Героев Хасана. Здесь пермяки пожаловались на скользкие тротуары. Спустя сутки проведены работы по обработке противогололёдными материалами.

Елена Гриб: "Мне кажется, сейчас лучше стало. Сейчас мне не скользко".

Всего же с начала зимы с улиц города вывезено более 100 тысяч кубометров снега.