В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров

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Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов запрещена рубка деревьев, в том числе хвойных пород. Чтобы предотвратить незаконную вырубку, лесничие проводят регулярные обходы и объезды лесных участков совместно с сотрудниками полиции. Проходит обследование лыжных трасс и дорожек для обнаружения поваленных, погибших и аварийных деревьев. Также в Пермском городском лесничестве отмечают, что местные жители и посетители лесных массивов обычно своевременно сообщают о незаконных рубках в полицию.
Российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев. Так, размер административного штрафа для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.
Напомним, жители могут законно приобрести в лесничестве ель, пихту или сосну для украшения к Новому году. Желающие могут обращаться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в ГКУ «Пермское лесничество» в селе Култаево по адресу: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.
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