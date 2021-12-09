В Пермский край на два дня пришло потепление

← В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Притыка
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← В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Притыка
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Пермский край готовится к празднованию Нового года
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2021
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