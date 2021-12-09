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Талантливая молодежь - гордость Прикамья

В Перми вручили знаки отличия «Гордость Пермского края» лидерам конкурса, в котором участвуют талантливые ребята от 14 лет до 21 года. Всего нынче в нем победили 605 школьников и студентов. В родной школе Фёдора Владимирова теперь называют «миллионером» - миллион рублей одиннадцатиклассник выиграл во всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проводится в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Путиным. В Казани Федор успешно защитил проект по экологии, а в финале, который прошёл в крымском «Артеке» - уже по теме «Общество».
Фёдор Владимиров, ученик школы №76 г. Перми: "Меня объявили практически в самом конце — в списке победителей, и навернулись слёзы. Это невероятно, когда твоя цель достигнута, к которой ты двигался достаточно долго, очень много для этого делал". «Миллионер» среди пермских школьников не один — Фёдора и других успешных ребят сегодня поздравили в пермском «Кванториуме».
Победителями конкурса «Большая перемена» стали 600 старшеклассников со всей России. Здесь - лучшие от Пермского края, из которых 7 человек получили по миллиону рублей и девять — по 200 тысяч.
А это уже село Белоево, Кудымкарский городской округ, и победитель регионального конкурса «Гордость Пермского края» Денис Нешатаев.
Денис Нешатаев, ученик Белоевской средней школы: "Это модифицированный манипулятор-агроробот, он предназначен для обследования местности и передвижения разнообразных предметов".
Десятиклассник — постоянный лауреат конкурсов исследовательских работ. Денис Нешатаев, ученик Белоевской средней школы: "Я собираюсь поступать в один из пермских вузов на специальность «Информационные технологии», потому что эта сфера очень востребована в наше время и быстро развивается".
Денис и победители трёх других номинаций получат премию 5 тысяч рублей. А нагрудные знаки сегодня им вручил губернатор Дмитрий Махонин. Конкурс «Гордость Пермского края» - не единственная мера поддержки талантливой молодёжи в регионе.
Раиса Кассина, министр образования Пермского края: "Конечно, задача власти на любом уровне — на региональном и на муниципальном — поддержать талант, увидеть их, создать все условия для развития". Для этого в крае работают «Кванториумы» - площадки с высокотехнологичным оборудованием, и «Точки роста», где ребята осваивают современные профессии.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Конечно, хотелось бы, чтобы вы продолжали жить и радовать нас на родной земле, но если случится так, что вы выберете какой-то путь за пределами региона, хочется надеяться, чтобы вы не забывали родной край и своим талантом продолжали прославлять родной регион".
Тем временем, Фёдор привыкает к вопросам о том, куда потратит свой миллион. Пока одиннадцатиклассник решил положить деньги на счёт и определиться чуть позже.

Опубликовано: 09.12.2021 в 10:09 в рубрике - Вести Пермь

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