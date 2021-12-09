В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Притыка
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту жуткого пожара, который произошел под утро в деревне Притыка недалеко от Оханска. Загорелся деревянный двухэтажный дом. Многодетная мать успела вынести из огня двухлетнего малыша, сейчас они в больнице, двое других сыновей, 12 и 14 лет, погибли. Предварительная причина ЧП - неисправность электропроводки.
"Следователями следственного отдела с участием следователей-криминалистов Следственного управления произведен осмотр места происшествия, изъяты электрический щит и фрагменты электрической проводки, которые направлены на пожарно-техническую судебную экспертизу", - рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.
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