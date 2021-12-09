В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Притыка

Более двух тысяч световых фигур появятся на улицах Перми в декабре. Такие планы озвучили в администрации краевой столицы. Некоторые яркие конструкции уже радуют глаз горожан. На Комсомольской площади практически готова композиция со Снегурочкой. С каждым годом в городе под Новый год становится всё больше и больше праздничной подсветки. Это не только фигуры, но и различного рода завесы, а также подсвеченные фасады. 1 декабря на эспланаде свои огни уже зажгла главная елка Пермского края. В районах Перми новогодние красавицы тоже засверкали иллюминацией. В саду имени Миндовского, где стоит центральная ёлка Индустриального района, также уже готовы световые шары, закончен монтаж гирлянд. Теперь рабочие ждут наступления холодов, чтобы начать возведение горок и ледовых скульптур. В ближайшие две недели световая иллюминация полностью украсит и главные улицы района.