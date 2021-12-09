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Санавиация продолжает оказывать экстренную помощь
Чаще всего вызовы вертолета из территорий Прикамья связаны с инфарктами, инсультами, аневризмой аорты. Медики санавиации эвакуировали жителей Чернушки, Чусового, Чайковского, Кудымкара с сосудистыми катастрофами, а также 10 человек с коронавирусной инфекцией. Пациентов госпитализировали в стационары Перми 3-го уровня. В период зимних каникул, с 1 по 9 января, служба будет функционировать по обычному графику.
Работа санавиации в Прикамье организована в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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