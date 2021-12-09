Пермский край готовится к празднованию Нового года

В период празднований во всех территориях края будут открыты ледовые городки, Пермь посетит главный Дед Мороз страны, а самые талантливые дети примут участие в Губернаторских елках. Все мероприятия пройдут с учетом эпидемических требований. Создание праздничного настроения начинается с оформления населенных пунктов. В краевой столице уже зажглись огни на городских елках, продолжается преображение городских улиц. К Новому году Пермь украсят 2,7 тыс. свето-иллюминационных элементов, а также фотозоны. Традиционно в разных районах города появятся новогодние маршруты, и с 25 декабря откроются ледовые городки. Праздничные елки и ледовые городки будут работать во всех муниципалитетах региона.В территориях Прикамья 7 декабря начали открываться новогодние и рождественские ярмарки и базары. Они будут работать на 47 площадках по 7 января, как правило, с 10.00 до 20.00. Здесь можно будет приобрести натуральные елки и подарки для родных и близких к праздникам. В начале декабря из Великого Устюга на специальном поезде РЖД отправился в большое путешествие по стране самый главный новогодний волшебник – Дед Мороз. В Прикамье сказочный поезд сделает остановку 12 декабря на станции Пермь-2. На вокзале маленькие жители Пермского края и их родители смогут стать участниками большой развлекательной программы (0+). В этот день с 9.00 до 18.00 часов все желающие смогут, в том числе сделать фотографии на память и принять участие в других мероприятиях. А тем, кто успел приобрести на сайте РЖД билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с главным героем Нового года. По поручению Дмитрия Махонина Министерство социального развития Пермского края приобретет билеты на это мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставших победителями различных региональных и окружных соревнований. с 23 по 27 декабря пройдут Губернаторские елки (0+), которые ежегодно дарят праздничное настроение талантливым ребятам, отличившимся в учебе, а также детям, оказавшимся в трудных ситуациях. В них в онлайн-формате примут участие 4,2 тыс. детей в возрасте от 8 до 13 лет.Насыщенные новогодние программы для зрителей готовят краевые и муниципальные учреждения культуры. В оперном театре можно будет увидеть знаменитый балет «Щелкунчик» (6+), а вместе с маленькими зрителями посетить спектакль «Приключения в оперной стране» (0+). Театр-Театр покажет свой яркий мюзикл «Винил» (12+), ставший обладателем 5 наград премии «Золотая маска», а также детский спектакль «Бременские музыканты» (6+). Коми-Пермяцкий национальный театр порадует зрителей постановками «Малахитова шкатулка» (6+) и «Снежная королева» (0+).Уникальные программы любителям музыки представит Пермская краевая филармония, где 25 декабря начинается Рождественский фестиваль (6+), доступный по Пушкинской карте – федеральной программе популяризации отечественной культуры, реализуемой в рамках нацпроекта «Культура». Специальные новогодние мероприятия подготовил и Пермский губернский оркестр, который в этом году отмечает свое 80-летие.Для жителей и гостей, прибывающих в Прикамье через аэропорт, совместно с пермским музыкальным колледжем также подготовлена специальная концертная программа: в терминале организованы выступления музыкантов – в дуэте с роялем прозвучат скрипка, флейта, саксофон, а также вокал.С 23 по 25 декабря Теодор Курентзис и Пермская опера представят в Перми специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев +» (12+). Благодаря развитой сети виртуальных концертных залов и социальных кинозалов в регионе к просмотру новогодних программ смогут присоединиться жители по всему Пермскому краю. В предпраздничные и праздничные дни здесь состоятся прямые трансляции Международного рождественского фестиваля (6+) и показ архивных концертных программ. Также в социальных кинозалах можно будет увидеть Новогоднюю программу киностудии «Союзмультфильм» (0+). Кроме того, планируется, что здесь же с 16 декабря жители Прикамья смогут одними из первых в стране увидеть премьеру фильма «Ёлки» (6+), режиссером которого стал известный пермяк Антон Богданов. Съемки эпизода финальной сцены картины проходили в Перми около Театра-Театра. Специальные новогодние программы для своих гостей подготовили все музеи Прикамья. Познакомиться и узнать больше о традициях и фольклоре народов, ранее населявших регион, можно будет в рамках специальных новогодних интерактивных программ музея «Хохловка» (0+). Экскурсии для гостей разных возрастов ждут в Музее современного искусства (0+). Здесь же пройдут тематические мастерские. Попасть туда можно будет по Пушкинским картам.