Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2021

Санавиация продолжает оказывать экстренную помощь →

Пермский край готовится к празднованию Нового года

В период празднований во всех территориях края будут открыты ледовые городки, Пермь посетит главный Дед Мороз страны, а самые талантливые дети примут участие в Губернаторских елках. Все мероприятия пройдут с учетом эпидемических требований. Создание праздничного настроения начинается с оформления населенных пунктов. В краевой столице уже зажглись огни на городских елках, продолжается преображение городских улиц. К Новому году Пермь украсят 2,7 тыс. свето-иллюминационных элементов, а также фотозоны. Традиционно в разных районах города появятся новогодние маршруты, и с 25 декабря откроются ледовые городки. Праздничные елки и ледовые городки будут работать во всех муниципалитетах региона.
В территориях Прикамья 7 декабря начали открываться новогодние и рождественские ярмарки и базары. Они будут работать на 47 площадках по 7 января, как правило, с 10.00 до 20.00. Здесь можно будет приобрести натуральные елки и подарки для родных и близких к праздникам. В начале декабря из Великого Устюга на специальном поезде РЖД отправился в большое путешествие по стране самый главный новогодний волшебник – Дед Мороз. В Прикамье сказочный поезд сделает остановку 12 декабря на станции Пермь-2. На вокзале маленькие жители Пермского края и их родители смогут стать участниками большой развлекательной программы (0+). В этот день с 9.00 до 18.00 часов все желающие смогут, в том числе сделать фотографии на память и принять участие в других мероприятиях. А тем, кто успел приобрести на сайте РЖД билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с главным героем Нового года. По поручению Дмитрия Махонина Министерство социального развития Пермского края приобретет билеты на это мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставших победителями различных региональных и окружных соревнований. с 23 по 27 декабря пройдут Губернаторские елки (0+), которые ежегодно дарят праздничное настроение талантливым ребятам, отличившимся в учебе, а также детям, оказавшимся в трудных ситуациях. В них в онлайн-формате примут участие 4,2 тыс. детей в возрасте от 8 до 13 лет.
Насыщенные новогодние программы для зрителей готовят краевые и муниципальные учреждения культуры. В оперном театре можно будет увидеть знаменитый балет «Щелкунчик» (6+), а вместе с маленькими зрителями посетить спектакль «Приключения в оперной стране» (0+). Театр-Театр покажет свой яркий мюзикл «Винил» (12+), ставший обладателем 5 наград премии «Золотая маска», а также детский спектакль «Бременские музыканты» (6+). Коми-Пермяцкий национальный театр порадует зрителей постановками «Малахитова шкатулка» (6+) и «Снежная королева» (0+).
Уникальные программы любителям музыки представит Пермская краевая филармония, где 25 декабря начинается Рождественский фестиваль (6+), доступный по Пушкинской карте – федеральной программе популяризации отечественной культуры, реализуемой в рамках нацпроекта «Культура». Специальные новогодние мероприятия подготовил и Пермский губернский оркестр, который в этом году отмечает свое 80-летие.
Для жителей и гостей, прибывающих в Прикамье через аэропорт, совместно с пермским музыкальным колледжем также подготовлена специальная концертная программа: в терминале организованы выступления музыкантов – в дуэте с роялем прозвучат скрипка, флейта, саксофон, а также вокал.
С 23 по 25 декабря Теодор Курентзис и Пермская опера представят в Перми специальный проект Международного Дягилевского фестиваля «Дягилев +» (12+). Благодаря развитой сети виртуальных концертных залов и социальных кинозалов в регионе к просмотру новогодних программ смогут присоединиться жители по всему Пермскому краю. В предпраздничные и праздничные дни здесь состоятся прямые трансляции Международного рождественского фестиваля (6+) и показ архивных концертных программ. Также в социальных кинозалах можно будет увидеть Новогоднюю программу киностудии «Союзмультфильм» (0+). Кроме того, планируется, что здесь же с 16 декабря жители Прикамья смогут одними из первых в стране увидеть премьеру фильма «Ёлки» (6+), режиссером которого стал известный пермяк Антон Богданов. Съемки эпизода финальной сцены картины проходили в Перми около Театра-Театра. Специальные новогодние программы для своих гостей подготовили все музеи Прикамья. Познакомиться и узнать больше о традициях и фольклоре народов, ранее населявших регион, можно будет в рамках специальных новогодних интерактивных программ музея «Хохловка» (0+). Экскурсии для гостей разных возрастов ждут в Музее современного искусства (0+). Здесь же пройдут тематические мастерские. Попасть туда можно будет по Пушкинским картам.

Опубликовано: 09.12.2021 в 08:24 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2021

С начала года с жителей Прикамья взыскали более 20 млн рублей за нарушение антиковидных правил

Кадры решают всё

Долины двух малых рек Перми получили статус особо охраняемых природных территорий

В Перми работают мобильные пункты вакцинации

В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»

Пермские спасатели предотвратили трагедию

Дмитрий Махонин посетил общежитие для студентов техникумов и колледжей Прикамья

Прикамцев ждут температурные качели: от -4 до -20

Сall-центр МФЦ обработал почти 640 тысяч обращений жителей Прикамья


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2021

Санавиация продолжает оказывать экстренную помощь →

Обратите внимание

в Перми

В Перми проходят рейды по контролю за уборкой улиц и дворов
Администрация города провела рейды по контролю за уборкой улиц и дворов. С начала недели инспекторы выявили в Мотовилихе 120 нарушений.
09.12.2021 в 11:00

Метки: в Перми

«Хромая лошадь»: 12 лет спустя
5 декабря в Перми прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. С утра родственники и друзья погибших пришли в Сквер Уральских добровольцев, где установлен памятник. Официальных церемоний предусмотрено не было. К 12-й годовщине на монументе обновили имена и фамилии. Летом этого года скончался еще один пострадавший.
06.12.2021 в 11:33

Метки: Аварии, в Перми, Общество

Шарики-фонарики: Пермь украсят более двух тысяч световых фигур
Более двух тысяч световых фигур появятся на улицах Перми в декабре. Такие планы озвучили в администрации краевой столицы. Некоторые яркие конструкции уже радуют глаз горожан. На Комсомольской площади практически готова композиция со Снегурочкой. С каждым годом в городе под Новый год становится всё больше и больше праздничной подсветки. Это не только фигуры, но и различного рода завесы, а также подсвеченные фасады. 1 декабря на эспланаде свои огни уже зажгла главная елка Пермского края. В районах Перми новогодние красавицы тоже засверкали иллюминацией. В саду имени Миндовского, где стоит центральная ёлка Индустриального района, также уже готовы световые шары, закончен монтаж гирлянд. Теперь рабочие ждут наступления холодов, чтобы начать возведение горок и ледовых скульптур. В ближайшие две недели световая иллюминация полностью украсит и главные улицы района.
03.12.2021 в 11:24

Метки: Культура, в Перми

В Перми открыли школу в ЖК «Арсенал»
Сегодня в Перми открыли новый корпус школы дизайна «Точка» в ЖК
01.12.2021 в 12:28

Метки: Образование, в Перми

Музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова исполнилось 100 лет
Пермской музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова исполнилось 100 лет. Сегодня это ведущее учреждение дополнительного образования города Перми, в котором работает высокопрофессиональный коллектив. Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призёрами творческих конкурсов, фестивалей различного уровня, а наиболее талантливые ученики получают стипендии муниципального и краевого значение, становятся обладателями президентских грантов. За 100 лет школу окончило более трёх тысяч ребят, многие стали профессиональными музыкантами, многие связали свою жизнь с преподавательской деятельностью в учреждениях культуры и искусства.  Один из самых знаменитых выпускников школы – композитор, народный артист РФ Евгений Павлович Крылатов.
01.12.2021 в 09:20

Метки: Культура, в Перми, Общество

В России

На киноэкраны страны вышла новая военная драма «Лётчик»
На киноэкраны страны, и Пермь не исключение, вышла новая военная драма
03.12.2021 в 10:55

Метки: Кино, Культура, В России

ТТ принимает Тюменский Большой драматический театр
В Перми начинаются гастроли Тюменского большого драматического театра. Вплоть до 5 декабря его труппа будет играть на сцене Театра-Театра. Гости приехали в столицу Прикамья в рамках фестиваля «Лаборатория мюзикла», который проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Зритель сможет увидеть бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» и моноспектакль «Новеченто (1990-й)». В это же время артисты Театра-Театра будут выступать в Тюмени.
02.12.2021 в 14:50

Метки: Культура, В России

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря
В Государственной Думе 16 декабря будет рассматриваться законопроект, который должен упорядочить применение QR-кодов и даже смягчить существующий режим ограничений. Предполагается, что при посещении общественных мест и публичных мероприятий у всех должны быть равные возможности. Так, законопроект позволит посещать общественные места и публичные мероприятия не только вакцинированным, но также и тем, кто уже переболел ковидом или имеет официальный медотвод. Накануне законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания.
26.11.2021 в 09:23

Метки: Власть, В России, Общество

В Перми назовут лучшие туристические маршруты России
Сегодня в Перми торжественно открывается финал Всероссийской туристской премии
25.11.2021 в 11:17

Метки: Культура, В России, Экономика

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
24.11.2021 в 09:50

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

Лента новостей RSS каналы

В Перми проходят рейды по контролю за уборкой улиц и дворовВ Перми проходят рейды по контролю за уборкой улиц и дворов

В городских лесах Перми ловят елочных браконьеровВ городских лесах Перми ловят елочных браконьеров

Прививки от коронавируса и гриппа можно поставить в шести мобильных пунктахПрививки от коронавируса и гриппа можно поставить в шести мобильных пунктах

Талантливая молодежь - гордость ПрикамьяТалантливая молодежь - гордость Прикамья

В Пермский край на два дня пришло потеплениеВ Пермский край на два дня пришло потепление

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне ПритыкаВ Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту пожара в деревне Притыка

Санавиация продолжает оказывать экстренную помощьСанавиация продолжает оказывать экстренную помощь

Пермский край готовится к празднованию Нового годаПермский край готовится к празднованию Нового года

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2021

Благоустройство: в Пермской городской Думе обсуждают проект бюджетаБлагоустройство: в Пермской городской Думе обсуждают проект бюджета

Такси в Пермском крае предлагают сделать белыми с красными полоскамиТакси в Пермском крае предлагают сделать белыми с красными полосками

В Перми затронули большую проблему малых языковВ Перми затронули большую проблему малых языков

Трое жителей Березников предстанут перед судом за нападение на адвокатаТрое жителей Березников предстанут перед судом за нападение на адвоката

В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 692 жителейВ Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 692 жителей

"Мусорные" миллиарды: в Прикамье выбирают подрядчиков на вывоз мусора"Мусорные" миллиарды: в Прикамье выбирают подрядчиков на вывоз мусора

Новый мини-стадион открыли в КондратовоНовый мини-стадион открыли в Кондратово

В Прикамье на пожаре погибли двое детейВ Прикамье на пожаре погибли двое детей

На Компросе 11 домов уже обзавелись архитектурной подсветкойНа Компросе 11 домов уже обзавелись архитектурной подсветкой

В Перми проверят, как подрядчики убирают тротуарыВ Перми проверят, как подрядчики убирают тротуары

С начала года с жителей Прикамья взыскали более 20 млн рублей за нарушение антиковидных правилС начала года с жителей Прикамья взыскали более 20 млн рублей за нарушение антиковидных правил

Кадры решают всёКадры решают всё

Долины двух малых рек Перми получили статус особо охраняемых природных территорийДолины двух малых рек Перми получили статус особо охраняемых природных территорий

В Перми работают мобильные пункты вакцинацииВ Перми работают мобильные пункты вакцинации

В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»

Пермские спасатели предотвратили трагедиюПермские спасатели предотвратили трагедию

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную