Кадры решают всё

Для портала "Работа России" в Центре занятости населения создали сектор рекрутинга. Специалисты знакомят работодателей с банком данных ищущих работу. А каждый работодатель в свою очередь может теперь подать онлайн-заявку на портал «Работа России» на поиск конкретных работников. Далее Центр занятости проведет предварительный отбор кандидатов с учетом требований работодателя. Они и попадут на итоговое собеседование. За полгода, с июня по декабрь, таким образом трудоустроились больше сотни человек. Заявки подали 68 работодателей.Среди них - Приволжская транспортная компания, где оценили простоту сервиса.Евгений Бабушкин, руководитель Приволжской транспортной компании: "Здесь все достаточно просто в подаче вакансии, это быстрое реагирование, тут же в течение дня с вами связывается специалист, выявляет всю потребность вашу, все спрашивают, все досконально. И уже в кратчайшие сроки предоставляют кандидатов под ваши требования".О необходимости постоянно заниматься созданием рабочих мест вместе с предприятиями ранее заявлял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В регионе сейчас востребованы специалисты самого разного профиля: менеджеры, медицинские работники, учителя, инженеры, воспитатели детских садов. Потребность только в квалифицированных рабочих оценивается в 9 тысяч человек. И главным становится индивидуальный подход. Искать работу и работников можно дистанционно на портале «Работа в России», а также в территориальных отделах службы занятости.Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Для нас, наверное, основной приоритет сейчас выстроить полноценный диалог с работодателем, в котором мы, конечно, крайне заинтересованы. Потому что без наличия хороших вакансий мы, конечно, не сможем трудоустраивать людей. И мы видим встречное движение со стороны работодателей. У нас, к примеру, в 10 раз увеличилось количество работодателей, зарегистрированных на портале «Работа России».