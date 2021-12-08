Кадры решают всё

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Евгений Бабушкин, руководитель Приволжской транспортной компании: "Здесь все достаточно просто в подаче вакансии, это быстрое реагирование, тут же в течение дня с вами связывается специалист, выявляет всю потребность вашу, все спрашивают, все досконально. И уже в кратчайшие сроки предоставляют кандидатов под ваши требования".
О необходимости постоянно заниматься созданием рабочих мест вместе с предприятиями ранее заявлял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В регионе сейчас востребованы специалисты самого разного профиля: менеджеры, медицинские работники, учителя, инженеры, воспитатели детских садов. Потребность только в квалифицированных рабочих оценивается в 9 тысяч человек. И главным становится индивидуальный подход. Искать работу и работников можно дистанционно на портале «Работа в России», а также в территориальных отделах службы занятости.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Для нас, наверное, основной приоритет сейчас выстроить полноценный диалог с работодателем, в котором мы, конечно, крайне заинтересованы. Потому что без наличия хороших вакансий мы, конечно, не сможем трудоустраивать людей. И мы видим встречное движение со стороны работодателей. У нас, к примеру, в 10 раз увеличилось количество работодателей, зарегистрированных на портале «Работа России».
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