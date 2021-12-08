Долины двух малых рек Перми получили статус особо охраняемых природных территорий
Как поясняют в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья, принятый документ утверждает границы территорий, особую охрану расположенных в них природных комплексов и объектов, а также выделение функциональных зон: особо защитной, защитной, рекреационной, хозяйственной. Зонирование, в частности, регламентирует возможность проведения в том или ином месте экскурсий и создания туристических маршрутов, допустимость обустройства мест отдыха, размещения временных объектов торговли, общественного питания и прочего.
В ведомстве обратили внимание на то, что организация ООПТ не предполагает изъятия земельных участков у пользователей и собственников. На территориях со специальным статусом будет вестись научная и эколого-просветительская деятельность. При этом запрещено строительство, складирование мусора и вырубка деревьев. Содержанием парков и контролем за соблюдением правил в долинах рек займется Дирекция ООПТ Пермского края.
В соответствии с проектами общая площадь особо охраняемой природной территории «Долина реки Данилиха» составляет 163,19 гектара, экопарка «Егошихинская долина» – 184,72 гектара.
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