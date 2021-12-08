С начала года с жителей Прикамья взыскали более 20 млн рублей за нарушение антиковидных правил
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в большинстве своем пермяки привлекались к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ за несоблюдение масочного режима. Мерами принудительного исполнения с данной категории нарушителей взыскано более 5 млн рублей.
Гражданам, нарушающим предписания органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, пришлось заплатить больше, так как санкция ч. 2 ст. 6. 3 КоАП РФ предусматривает более крупные штрафы. Так, за нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 на сайте «Госуслуги» судебными приставами взыскано свыше 7 млн рублей.
Также в условиях пандемии ужесточились требования Роспотребнадзора к работе магазинов, предприятий общественного питания и организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг. За выявленные нарушения индивидуальные предприниматели и юридические лица привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С начала года с данной категории должников судебными приставами взыскано административных штрафов на общую сумму более 8 млн рублей.
Кроме того, за оказание услуг без соблюдения противоэпидемических мероприятий действующим законодательством предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности. В уходящем году судебными приставами Пермского края исполнено 45 подобных судебных решений.
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