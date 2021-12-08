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Дмитрий Махонин посетил общежитие для студентов техникумов и колледжей Прикамья →
Прикамцев ждут температурные качели: от -4 до -20
Как прогнозируют синоптики, в Пермском крае сегодня резко потеплеет. Температуру в Перми к середине дня обещают в пределах минус 10 градусов, к вечеру - до минус 4, а к ночи снова похолодает до минус 20. Ожидается снегопад, ветер юго-восточный, 5-11 метров в секунду.
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Сall-центр МФЦ обработал почти 640 тысяч обращений жителей Прикамья
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2021
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