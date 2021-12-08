Дмитрий Махонин посетил общежитие для студентов техникумов и колледжей Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил новое общежитие для иногородних студентов, которое недавно открыли в микрорайоне «Вышка-2». Здание в 7 этажей возвели за счет регионального бюджета, оно рассчитано на 400 человек. За последние 30 лет в Перми это первое общежитие, построенное специально для средних образовательных учреждений. В Пермь Наталья приехала из Кунгура следом за своей сестрой. Теперь вместе учатся в одном колледже и, по счастью, совсем недавно переехали в одну комнату в общежитии. Как будто и не расставались никогда.

Наталья Щелканова, студентка Пермского колледжа транспорта и сервиса: "Радует, что общежитие очень близко к колледжу, поэтому не приходится очень рано вставать, ехать куда-то далеко. Тут все условия есть".За последние 30 лет в Перми это первое общежитие, построенное специально для средних образовательных учреждений. Возвели полностью за счет краевого бюджета, так что и губернатор прибыл сюда не случайно. В семиэтажном здании можно разместить 400 студентов, пока оно заселено только наполовину. Но для полноценной жизни здесь есть все: кухня, гладильная, прачечная, комнаты отдыха и самоподготовки, даже свой спортзал и медблок.

Кухня в общежитии, как и положено, одна на этаже. И уже вполне обжитая. Для существования здесь есть все, голодным точно не останешься. Развитию именно среднего профессионального образования краевые власти сегодня уделяют особое внимание. До 2025 года в Прикамье планируют построить еще 7 общежитий для учащихся колледжей и техникумов. По одному в Чернушке, Чайковском, Губахе и Суксуне и еще три в краевой столице. Это 1880 новых мест - хватит студентам не только из края, но и других регионов. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас колоссальный спрос на специалистов со средним образованием. Это специалисты в машиностроении, в химической отрасли, в IT-секторе. Они востребованы, их ждут предприятия. Мы должны сделать все, чтобы этими кадрами предприятия обеспечены были".

Строят сегодня не только общежития, масштабная реконструкция проходит в главном здании Славяновского колледжа, фактически его перестраивают заново. Здесь появятся новые мастерские и лаборатории, чтобы студенты во время обучения были максимально приближены к своему будущему рабочему месту.Александр Попов, директор Пермского политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова: "После реконструкции здания мы сможем на порядок увеличить госзадание по данным специальностям и профессиям".

В Пермском авиационном техникуме новый корпус возводят с ноля - это 5 этажей, 15 тысяч квадратных метров учебных площадей, плюс новое здание общежития. Александр Дическул, директор Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова: "Ощущаешь мощь, там, конечно, можно будет поставить современное оборудование. Очень надеемся на установку макетов современных двигателей".

Полностью заселить новое общежитие планируют уже в будущем году. Наталья с сестрой к этому времени обживутся окончательно, так что и первокурсников будут встречать не только яичницей.