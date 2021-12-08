Сall-центр МФЦ обработал почти 640 тысяч обращений жителей Прикамья

В МФЦ Пермского края подвели итоги работы горячей линии за 11 месяцев. Ежедневно в call-центр поступает 2950 телефонных звонков. Каждый оператор в среднем обрабатывает от 160 до 200 обращений. Это в два раза больше, чем было до начала пандемии. В целом с начала текущего года специалисты контактного центра приняли 636,9 тыс. звонков.

Чаще всего пермяки обращаются к операторам МФЦ для того, чтобы записаться на прием, уточнить готовность документов, проконсультироваться по услугам. При этом в условиях пандемии COVID-19 поступает большое число вопросов о том, как оформить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией. Это связано с тем, что многофункциональные центры оказывают жителям региона помощь в их получении. В частности, с 16 ноября пермяки, не зарегистрированные на портале Госуслуг, могут обратиться в центры «Мои Документы» за выдачей бумажного сертификата.

Благодаря внедрению голосового помощника была организована круглосуточная обработка входящих телефонных вызовов – звонить на горячую линию можно 24 часа в сутки 7 дней в неделю.