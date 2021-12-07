В четырёх школах Перми запущен пилотный проект по оценке качества питания
В департаменте образования администрации Перми рассказали, что в школьных столовых разместят специальные QR-коды. Наведя на него камеру смартфона и перейдя по ссылке, школьники в специальной форме смогут поставить оценку по пятибалльной системе. Отметить можно качество блюд, их подачу и разнообразие меню, а также указать понравившееся блюдо и наоборот. Кроме того, высказать свое мнение смогут и родители: для этого ссылка на опрос также будет размещена в их личных кабинетах в электронных дневниках.
По итогам опроса в школах №25, №42, №127 и лицее №10 будут сформированы рекомендации для улучшения питания в школах и организованы выездные проверки. В случае успешной реализации пилотного проекта данный опыт может быть распространен на другие образовательные учреждения Пермского края.
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