В четырёх школах Перми запущен пилотный проект по оценке качества питания

В Перми стартовал пилотный проект по оценке качества питания школьников в четырех школах. Опрос будет проводиться среди учеников всех классов этих школ. Проект реализуется Центром управления регионом (ЦУР) и министерством образования и науки Пермского края при поддержке краевого министерства информационного развития и связи.В департаменте образования администрации Перми рассказали, что в школьных столовых разместят специальные QR-коды. Наведя на него камеру смартфона и перейдя по ссылке, школьники в специальной форме смогут поставить оценку по пятибалльной системе. Отметить можно качество блюд, их подачу и разнообразие меню, а также указать понравившееся блюдо и наоборот. Кроме того, высказать свое мнение смогут и родители: для этого ссылка на опрос также будет размещена в их личных кабинетах в электронных дневниках.По итогам опроса в школах №25, №42, №127 и лицее №10 будут сформированы рекомендации для улучшения питания в школах и организованы выездные проверки. В случае успешной реализации пилотного проекта данный опыт может быть распространен на другие образовательные учреждения Пермского края.