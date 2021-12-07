За жизнь больного коронавирусом кота Блица боролись 93 дня

В Перми от коронавируса вылечили кота по кличке Блиц. Это первый в истории Прикамья случай, когда животное из приюта с таким недугом удается спасти. Кошачий коронавирус отличается от человеческого. Перерастает он, как правило, в перитонит. Эта инфекция для животных зачастую смертельна. Тем не менее, за жизнь Блица неравнодушные люди и волонтеры приюта "Матроскин" боролись 93 дня. На дорогостоящее лечение удалось собрать 225 тысяч рублей. Из них 57 тысяч вложили временные хозяева кота, у которых он сейчас находится на передержке. В течение трех месяцев ежедневно в одно и то же время Блицу ставили специальные уколы. Сейчас животное идет на поправку, хорошо себя чувствует, но пока что находится под наблюдением на карантине.Галя Море, руководитель приюта «Матроскин»: "Люди не понимали, зачем мы спасаем котика, тратим столько средств на лечение одного животного. Но для нас жизнь наших подопечных бесценна, и Блиц получил всю необходимую помощь. Мы благодарны каждому, кто поддержал Блица в борьбе за жизнь".