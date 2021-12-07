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В Перми открылись новогодние ярмарки
Всего для проведения ярмарок предусмотрено 6 площадок в разных районах города. В Кировском районе ярмарочные площадки расположатся по адресам: улица Ласьвинская, 18, пересечение улиц Маршала Рыбалко и Липатова. В Мотовилихинском районе – на улице Уинской, 10. В Свердловском районе купить продукты к празднику можно будет на Комсомольском проспекте, 91/2. В Дзержинском районе – на Парковом проспекте, 66. В Индустриальном районе торговля развернётся по адресу: улица Мира, 39.
Ярмарочная торговля будет осуществляться в шатрах, украшенных новогодними гирляндами, ёлочными ветками и шарами. На ярмарках будет представлен широкий ассортимент новогодней продукции. Посетители смогут приобрести живые и искусственные ели, елочные украшения и сувенирную продукцию, а также продукты питания местного производства для праздничного новогоднего стола, в том числе мясные и рыбные деликатесы, мёд, сыры и дикоросы.
Кроме того, на предновогодних и рождественских ярмарках предусмотрена развлекательная программа. Для посетителей будут организованы конкурсы, дегустации местной продукции.
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