На заводе Шпагина прошел молодежный форум "Пермский период"

На заводе Шпагина прошел краевой молодежный форум "Пермский период". На разных площадках участники, например, демонстрировали, как оказать первую медицинскую помощь и сделать непрямой массаж сердца, или показывали, как выглядела настоящая комсомольская свадьба в 70-е годы 20 столетия.Надежда Васюк сегодня играет роль Народного депутата, помогающего вступить в брак комсомольцам времен развитого социализма. На деле - это презентация нового перформанса фестиваля «Губаха ALIVE» на Пермском молодежном форуме, рассказывающая о жизни шахтерского городка в 70-е.Рядом сертифицированный спасатель Дарья показывает студентам, как правильно делать непрямой массаж сердца. Неизвестно, когда может пригодиться.На молодежном форуме «Пермский период» нет ни одной похожей площадки. Так что каждый может найти что-то для себя.Андрей Черемных, участник форума, председатель молодежного совета Пермского крайсовпрофа: "Это возможность обмена опытом, это самое главное. А второе — это такая поддерживающая среда, где ты приходишь и подзаряжаешься".В качестве спикеров на площадках выступают эксперты в самых разных областях, от финансов до сьемок роликов для Тик-Ток. Все в режиме нон-стоп, здесь главное успеть определится, что тебе больше интересно.6 независимых площадок, 9 часов непрерывной работы. По количеству предоставляемой информации форум — уникальное мероприятие. Но самое главное возможности, которые можно начать реализовывать прямо здесь.Конференция «Вместе мы можем больше» посвящена обмену опытом и практик из разных регионов. Открытое заседание координационного совета по молодежной политике Пермского края позволяет выслушать саму молодежь, как она представляет себе свое будущее.Анна Ерофеева, и.о. начальника Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Лысьвенского ГО: "Больше упор, конечно, сейчас делается на проектную деятельность, на какие-то инициативы молодежи. И форум как раз-таки является толчком к действиям именно нашей молодежи".Краевые власти сегодня активно создают условия для реализации таких проектов. И молодежный форум является одним из подобных мероприятий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны всячески поддерживать развитие молодежных движений, и наша задача, чтобы это пространство Шпагина превратилось в некий дом для молодежи. Все это направлено на то, чтобы вам было интересно жить, развиваться, работать и творить в Пермском крае".Остается только выбрать, создать свой проект или присоединиться к уже существующему. Свое будущее предлагают строить уже сейчас. Свадьба, пусть и комсомольская, вполне достойный вариант.