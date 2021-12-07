В Прикамье подвели итоги по строительству школ

В краевом правительстве озвучили итоги по строительству школ. Всего в этом году в Прикамье их отремонтировано и возведено с нуля 9. Пять уже сдано, четыре должны быть вот-вот приняты. Всего в период с 2021 по 2023 годы в регионе планируется построить 32 школы. В здании более сотни видеокамер, на каждом этаже есть специальный шкаф, через которые проходят кабели. Задача Александра и его коллег протестировать коммуникации - чтобы соответствовали проекту, не имели дефектов, и камеры исправно работали.Александр Иванов, наладчик оборудования: "С одной стороны прибор включается, с другой стороны, подаётся сигнал, и смотрим, какова длина кабеля, мало ли, где-то пробит или нет".В новом школьном здании в соликамском микрорайоне Клестовка завершающий этап работ - завозят мебель, тестируют коммуникации, делают уборку, в общем, готовятся к сдаче объекта.Дмитрий Степанов, руководитель проекта: "Школу начали строить весной 2020 года, за восемнадцать месяцев проект был реализован, сейчас закончены общестроительные работы".Новое здание рассчитано на 825 учеников, есть большой спортивный зал и два малых, актовый - на 400 мест, пищеблок, классы и много пространства, чего так не хватало, говорят преподаватели гимназии «Солнечная радуга», которая должна переехать сюда в следующем году.Раиса Иванова, директор гимназии № 2 «Солнечная радуга» г. Соликамск: "Мы живём этой мечтой 28 лет, поскольку мы имели три здания, и все они приспособленные, это ведь очень непросто, когда нет того, что требуется для современного уровня образования".А здесь строительные работы только начались - это подготовка свайного поля в селе Тюндюк, Бардымского округа. Один из примеров того, что процесс идёт по всему Прикамью. Развитие данной сферы - на контроле главы региона Дмитрия Махонина. В рамках национального проекта «Образование» и краевых программ школы активно ремонтируются и строятся.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы обязаны сделать так, чтобы жителям было комфортно жить - для этого нужны и детские сады, и школы, и прочая социальная инфраструктура".Если подводить итоги этого года - девять школ отремонтировано и построено с ноля по всему краю, пять из них сданы, четыре будут приняты до конца года. А до 2023 года планы ещё более серьёзные - 32 объекта.