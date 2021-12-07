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В Прикамье введены дополнительные меры по борьбе с эпидемией ОРВИ и гриппом
В Прикамье введены дополнительные меры по борьбе с эпидемией ОРВИ и гриппом. Соответствующее распоряжение подписал главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.
Согласно документу, в больницах ограничено посещение пациентов, запрещена госпитализация пациентов с ОРВИ и гриппом в стационары неинфекционного профиля. Посетителей перестанут принимать дома престарелых, детские дома и социальные приюты.
Отдельный блок указаний касается школ и детских садов. В частности, классы и группы будут отпускать домой на срок не менее 7 дней если заболеет больше 20% детей. У дошкольников по утрам будут измерять температуру, школьникам запретят посещать занятия с симптомами ОРВИ.
По данным Роспотребнадзора в Пермском крае резкий подъем заболеваемости начался в конце ноября и продолжился в декабре.
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