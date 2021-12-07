В Пермь вернулся последний пострадавший, получивший ранение при стрельбе в ПГНИУ
В Пермь после лечения в московской клинике вернулся последний пострадавший, получивший ранение при стрельбе в ПГНИУ.
Напомним, нападение на Пермский госуниверситет произошло 20 сентября. Студент вуза Тимур Бекмансуров из охотничьего ружья ранил охранников, зашел в один из корпусов вуза, где продолжил стрельбу. Пострадали 47 человек, шесть из них погибли. Семь пострадавших, получивших самые тяжелые ранения, были отправлены санитарной авиацией МЧС в Москву. Все они успешно завершили лечение.
Следствие заявило ходатайство о продлении срока содержания под стражей пермскому стрелку . Заседание суда состоится завтра без присутствия обвиняемого. По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», в отношении Тимура Бекмансурова сейчас проводится психолого-психиатрическая экспертиза в лечебном заведении, расположенном в другом городе. Бекмансуров был отправлен в СИЗО до 13 декабря. Ему инкриминируется убийство двух и более лиц, покушение на убийство, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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