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Определен подрядчик для строительства распределительных газопроводов для 5,7 тысяч жителей края
Краевые власти определили подрядчика, который построит распределительные газопроводы на территории восьми муниципальных образований края. Победителем признано ООО «Вертикаль» (г. Пермь), сообщили в Министерстве закупок Пермского края. Общая стоимость контракта составила 680,2 млн руб. Подрядчик начал подготовительные работы по закупке материала. Планируется, что работы будут завершены до конца следующего года.
Подрядчику предстоит построить газопроводы в Большесосновском, Еловском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском муниципальных округах, а также в Суксунском, Лысьвенском и Нытвенском городских округах. Так, новые сети будут проложены в 20 населенных пунктах. Например, они будут возведены в д. Моргуново, с. Сабарка Суксунского округа, д. Сюзьвяки, Ярино Карагайского округа, с. Полозово, д. Лисья Большесосновского округа и д. Сова Лысьвенского округа. Общая протяженность новых газопроводов составит порядка 139 км. Благодаря этому будет возможно газифицировать более 2 300 домовладений, в которых проживает более 5,7 тыс. человек.
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