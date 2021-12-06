← За новогодней ёлкой - в лес!
В Прикамье более 106 тысяч человек начали повторную иммунизацию от COVID-19 →
Автобусное сообщение с селом Усть-Гаревая будет восстановлено
С 6 декабря будет восстановлено автобусное сообщение с селом Усть-Гаревая в Добрянском округе. Отныне по будням, два раза в день, снова станет ездить автобус № 564 до Перми и обратно. Время отправления: в 7.45. и 18.55. От рынка на Гайве: в 6.20. и 17.30. В выходные - по одному рейсу.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За новогодней ёлкой - в лес!
«Хромая лошадь»: 12 лет спустя
В ДТП на трассе Пермь-Березники погибли три человека
Асфальт развалился - на дорогах ямы
В Прикамье резко похолодало
Пермский край. Неделя за 159 секунд
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.12.2021
На ул. Якутской вернули скоростной режим 90 км/ч
В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Добавить комментарий: