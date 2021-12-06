В Прикамье более 106 тысяч человек начали повторную иммунизацию от COVID-19
Всего за период иммунизации на территорию Пермского края поступило 1 522 894 комплектов вакцины. Из них 1 139 393 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 287 006 – «Спутник Лайт», 83 000 – «ЭпиВакКорона», 13 495 – «КовиВак».
Вадислав Семериков, главный эпидемиолог Минздрава Пермского края: «Коллективный иммунитет формируется, когда вакцинацию прошли каждые 8 из 10 взрослых жителей – за исключением тех, кому она противопоказана. Тогда вирусу сложнее распространяться среди вакцинированных людей, которые менее восприимчивы к болезни. Благодаря этому инфекция отступает, хотя и не исчезает: люди продолжают болеть, но более легко, снижается % «тяжелых» пациентов и смертельных случаев».
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