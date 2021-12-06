За новогодней ёлкой - в лес!

Пермское и Закамское лесничества начали продажу елок. 4-метровую красавицу можно всего рублей за 150. Но придется съездить за деревом самому. Но это все равно будет раз в 10 дешевле, чем на рынке. Все по закону! Спилить под самый корешок новогоднюю красавицу Александр Неверов решил под присмотром опытного лесничего. Близ поселка Лобаново ёлочек много, но надо знать наверняка, кукую позволено трогать, а какую - нет. Лесничество выдает новогодние елки под линиями электропередач, где в итоге через какой-то период времени эти деревья будут уничтожены.Ассортимент богаче, чем в любом гипермаркете. Для украшения к Новому году есть пихты, сосны, ели. Высота тоже разная. Что выбрать, каждый решает для себя сам.Александр Неверов: "Живая ель даёт вкупе с мандаринами в доме новогодний запах. Искусственная ель такого никогда не сделает. За браконьерскую ель, которую я вырубил бы ночью тайком, если бы меня поймали работники полиции, у меня был бы штраф, в сотни раз превышающий цену этого дерева".А именно - до трехсот тысяч рублей за незаконную вырубку. Официально приобрести хвойное дерево можно, заключив договор с местным лесничеством. В краевой столице их два: Закамское на правом берегу Камы и Пермское - в посёлке Мулянка.Для приобретения главного символа Нового года жителям города необходимо обратиться с заявлением в лесничества Пермского края для заключения договора: нужно принести с собой копию паспорта и копию ИНН, после чего в лесничестве выпишут оплату на ёлочку, через сберкассу или онлайн-банк нужно произвести оплату, после предъявления чека в лесничестве будет заключен договор.Цена за лесную красавицу с прошлого года не изменилась: варьируется от 25 до 150 рублей в зависимости от высоты ствола. Самые длинные ели выше четырех метров.Большей популярностью пользуются 1,5-метровые ели. В прошлом году пермяки приобрели больше тысячи таких деревьев. Собранные деньги ушли на восстановление зеленого массива.Если вы не хотите тратить время на походы в лес — с середины декабря в Перми начинают работать елочные базары. Однако в этом случае цена будет в десятки раз больше. За 1,5-метровую красавицу придется выложить около полутора тысяч рублей.