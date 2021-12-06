Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← «Хромая лошадь»: 12 лет спустя

Автобусное сообщение с селом Усть-Гаревая будет восстановлено →

За новогодней ёлкой - в лес!

Пермское и Закамское лесничества начали продажу елок. 4-метровую красавицу можно всего рублей за 150. Но придется съездить за деревом самому. Но это все равно будет раз в 10 дешевле, чем на рынке. Все по закону! Спилить под самый корешок новогоднюю красавицу Александр Неверов решил под присмотром опытного лесничего. Близ поселка Лобаново ёлочек много, но надо знать наверняка, кукую позволено трогать, а какую - нет. Лесничество выдает новогодние елки под линиями электропередач, где в итоге через какой-то период времени эти деревья будут уничтожены.Ассортимент богаче, чем в любом гипермаркете. Для украшения к Новому году есть пихты, сосны, ели. Высота тоже разная. Что выбрать, каждый решает для себя сам.
Александр Неверов: "Живая ель даёт вкупе с мандаринами в доме новогодний запах. Искусственная ель такого никогда не сделает. За браконьерскую ель, которую я вырубил бы ночью тайком, если бы меня поймали работники полиции, у меня был бы штраф, в сотни раз превышающий цену этого дерева".
А именно - до трехсот тысяч рублей за незаконную вырубку. Официально приобрести хвойное дерево можно, заключив договор с местным лесничеством. В краевой столице их два: Закамское на правом берегу Камы и Пермское - в посёлке Мулянка.Для приобретения главного символа Нового года жителям города необходимо обратиться с заявлением в лесничества Пермского края для заключения договора: нужно принести с собой копию паспорта и копию ИНН, после чего в лесничестве выпишут оплату на ёлочку, через сберкассу или онлайн-банк нужно произвести оплату, после предъявления чека в лесничестве будет заключен договор.
Цена за лесную красавицу с прошлого года не изменилась: варьируется от 25 до 150 рублей в зависимости от высоты ствола. Самые длинные ели выше четырех метров.Большей популярностью пользуются 1,5-метровые ели. В прошлом году пермяки приобрели больше тысячи таких деревьев. Собранные деньги ушли на восстановление зеленого массива.
Если вы не хотите тратить время на походы в лес — с середины декабря в Перми начинают работать елочные базары. Однако в этом случае цена будет в десятки раз больше. За 1,5-метровую красавицу придется выложить около полутора тысяч рублей.

Опубликовано: 06.12.2021 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Хромая лошадь»: 12 лет спустя

В ДТП на трассе Пермь-Березники погибли три человека

Асфальт развалился - на дорогах ямы

В Прикамье резко похолодало

Пермский край. Неделя за 159 секунд

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.12.2021

На ул. Якутской вернули скоростной режим 90 км/ч

В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»

В Перми работают мобильные пункты вакцинации

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2021


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Хромая лошадь»: 12 лет спустя

Автобусное сообщение с селом Усть-Гаревая будет восстановлено →

Обратите внимание

в Перми

«Хромая лошадь»: 12 лет спустя
5 декабря в Перми прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. С утра родственники и друзья погибших пришли в Сквер Уральских добровольцев, где установлен памятник. Официальных церемоний предусмотрено не было. К 12-й годовщине на монументе обновили имена и фамилии. Летом этого года скончался еще один пострадавший.
06.12.2021 в 11:33

Метки: Аварии, в Перми, Общество

Шарики-фонарики: Пермь украсят более двух тысяч световых фигур
Более двух тысяч световых фигур появятся на улицах Перми в декабре. Такие планы озвучили в администрации краевой столицы. Некоторые яркие конструкции уже радуют глаз горожан. На Комсомольской площади практически готова композиция со Снегурочкой. С каждым годом в городе под Новый год становится всё больше и больше праздничной подсветки. Это не только фигуры, но и различного рода завесы, а также подсвеченные фасады. 1 декабря на эспланаде свои огни уже зажгла главная елка Пермского края. В районах Перми новогодние красавицы тоже засверкали иллюминацией. В саду имени Миндовского, где стоит центральная ёлка Индустриального района, также уже готовы световые шары, закончен монтаж гирлянд. Теперь рабочие ждут наступления холодов, чтобы начать возведение горок и ледовых скульптур. В ближайшие две недели световая иллюминация полностью украсит и главные улицы района.
03.12.2021 в 11:24

Метки: Культура, в Перми

В Перми открыли школу в ЖК «Арсенал»
Сегодня в Перми открыли новый корпус школы дизайна «Точка» в ЖК
01.12.2021 в 12:28

Метки: Образование, в Перми

Музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова исполнилось 100 лет
Пермской музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова исполнилось 100 лет. Сегодня это ведущее учреждение дополнительного образования города Перми, в котором работает высокопрофессиональный коллектив. Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призёрами творческих конкурсов, фестивалей различного уровня, а наиболее талантливые ученики получают стипендии муниципального и краевого значение, становятся обладателями президентских грантов. За 100 лет школу окончило более трёх тысяч ребят, многие стали профессиональными музыкантами, многие связали свою жизнь с преподавательской деятельностью в учреждениях культуры и искусства.  Один из самых знаменитых выпускников школы – композитор, народный артист РФ Евгений Павлович Крылатов.
01.12.2021 в 09:20

Метки: Культура, в Перми, Общество

С января все пермские трамваи перейдут на бескондукторный режим работы
С января 2022 года все пермские трамваи перейдут на бескондукторный режим работы. Переход автобусных маршрутов займет период с января по март включительно. В городском департаменте транспорта рассчитывают, что к апрелю получится перевести весь общественный транспорт на бескондукторное обслуживание, как это изначально и планировалось. Сейчас в Перми функционируют 13 маршрутов без кондукторов. По подсчетам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20%. Снизить этот показатель планируется как за счет увеличения количества проверок, так и за счет роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации наказание за проезд без оплаты будет увеличен с пятисот до двух с половиной тысяч рублей. Предложения уже направлены в министерство транспорта Пермского края, также в ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект.
30.11.2021 в 10:05

Метки: Деньги, Экономика, в Перми

В России

На киноэкраны страны вышла новая военная драма «Лётчик»
На киноэкраны страны, и Пермь не исключение, вышла новая военная драма
03.12.2021 в 10:55

Метки: Кино, Культура, В России

ТТ принимает Тюменский Большой драматический театр
В Перми начинаются гастроли Тюменского большого драматического театра. Вплоть до 5 декабря его труппа будет играть на сцене Театра-Театра. Гости приехали в столицу Прикамья в рамках фестиваля «Лаборатория мюзикла», который проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Зритель сможет увидеть бродвейский мюзикл «Семейка Аддамс» и моноспектакль «Новеченто (1990-й)». В это же время артисты Театра-Театра будут выступать в Тюмени.
02.12.2021 в 14:50

Метки: Культура, В России

Госдума рассмотрит законопроекты о введении QR-кодов по всей стране 16 декабря
В Государственной Думе 16 декабря будет рассматриваться законопроект, который должен упорядочить применение QR-кодов и даже смягчить существующий режим ограничений. Предполагается, что при посещении общественных мест и публичных мероприятий у всех должны быть равные возможности. Так, законопроект позволит посещать общественные места и публичные мероприятия не только вакцинированным, но также и тем, кто уже переболел ковидом или имеет официальный медотвод. Накануне законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания.
26.11.2021 в 09:23

Метки: Власть, В России, Общество

В Перми назовут лучшие туристические маршруты России
Сегодня в Перми торжественно открывается финал Всероссийской туристской премии
25.11.2021 в 11:17

Метки: Культура, В России, Экономика

Литературный фестиваль «Компрос» пройдёт в онлайн-формате
С 26 по 28 ноября в столице Прикамья пройдет Всероссийский литературный фестиваль «Компрос». В этом году событие снова пройдет в онлайн-формате.
24.11.2021 в 09:50

Метки: Культура, В России, Образование, в Перми

Лента новостей RSS каналы

В Прикамье более 106 тысяч человек начали повторную иммунизацию от COVID-19В Прикамье более 106 тысяч человек начали повторную иммунизацию от COVID-19

Автобусное сообщение с селом Усть-Гаревая будет восстановленоАвтобусное сообщение с селом Усть-Гаревая будет восстановлено

За новогодней ёлкой - в лес!За новогодней ёлкой - в лес!

«Хромая лошадь»: 12 лет спустя«Хромая лошадь»: 12 лет спустя

В ДТП на трассе Пермь-Березники погибли три человекаВ ДТП на трассе Пермь-Березники погибли три человека

Асфальт развалился - на дорогах ямыАсфальт развалился - на дорогах ямы

К Земле приближается комета LeonardК Земле приближается комета Leonard

В Прикамье резко похолодалоВ Прикамье резко похолодало

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье для детей, страдающих туберкулезом, закуплено современное медицинское оборудование В Прикамье для детей, страдающих туберкулезом, закуплено современное медицинское оборудование

Завершен очередной этап реконструкции биологических очистных сооружений ПермиЗавершен очередной этап реконструкции биологических очистных сооружений Перми

В Полазне прошел очередной форум ТОСовВ Полазне прошел очередной форум ТОСов

Глава региона Дмитрий Махонин встретился с чемпионом мира по ММА Фёдором ЕмельяненкоГлава региона Дмитрий Махонин встретился с чемпионом мира по ММА Фёдором Емельяненко

Подрядчика, сбрасывающего снег с моста Средней дамы, обязали все собрать и вывезти на полигонПодрядчика, сбрасывающего снег с моста Средней дамы, обязали все собрать и вывезти на полигон

Покупка квартиры и дома для сбережения денежных средствПокупка квартиры и дома для сбережения денежных средств

Эффективная оптимизация работы 1С и ее результатыЭффективная оптимизация работы 1С и ее результаты

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.12.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.12.2021

По маршруту горнолыжного экспресса «Пермь – Губаха» будет курсировать «Ласточка»По маршруту горнолыжного экспресса «Пермь – Губаха» будет курсировать «Ласточка»

На Егошихинском некрополе захоронили уроженца Перми, погибшего в воздушном бою на Ленинградском фронтеНа Егошихинском некрополе захоронили уроженца Перми, погибшего в воздушном бою на Ленинградском фронте

Счастье в горах. 4 декабря стартует первый рейс «Горнолыжного экспресса»Счастье в горах. 4 декабря стартует первый рейс «Горнолыжного экспресса»

В Перми объявлено штормовое предупреждениеВ Перми объявлено штормовое предупреждение

В поселке Керос прививку от коронавируса поставили более 80% жителейВ поселке Керос прививку от коронавируса поставили более 80% жителей

Пермяков приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктантеПермяков приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

В Горьковке пройдет Всероссийский фестиваль NAUKAВ Горьковке пройдет Всероссийский фестиваль NAUKA

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную