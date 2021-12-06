За новогодней ёлкой - в лес!
Александр Неверов: "Живая ель даёт вкупе с мандаринами в доме новогодний запах. Искусственная ель такого никогда не сделает. За браконьерскую ель, которую я вырубил бы ночью тайком, если бы меня поймали работники полиции, у меня был бы штраф, в сотни раз превышающий цену этого дерева".
А именно - до трехсот тысяч рублей за незаконную вырубку. Официально приобрести хвойное дерево можно, заключив договор с местным лесничеством. В краевой столице их два: Закамское на правом берегу Камы и Пермское - в посёлке Мулянка.Для приобретения главного символа Нового года жителям города необходимо обратиться с заявлением в лесничества Пермского края для заключения договора: нужно принести с собой копию паспорта и копию ИНН, после чего в лесничестве выпишут оплату на ёлочку, через сберкассу или онлайн-банк нужно произвести оплату, после предъявления чека в лесничестве будет заключен договор.
Цена за лесную красавицу с прошлого года не изменилась: варьируется от 25 до 150 рублей в зависимости от высоты ствола. Самые длинные ели выше четырех метров.Большей популярностью пользуются 1,5-метровые ели. В прошлом году пермяки приобрели больше тысячи таких деревьев. Собранные деньги ушли на восстановление зеленого массива.
Если вы не хотите тратить время на походы в лес — с середины декабря в Перми начинают работать елочные базары. Однако в этом случае цена будет в десятки раз больше. За 1,5-метровую красавицу придется выложить около полутора тысяч рублей.
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