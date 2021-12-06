«Хромая лошадь»: 12 лет спустя
5 декабря в Перми прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. С утра родственники и друзья погибших пришли в Сквер Уральских добровольцев, где установлен памятник. Официальных церемоний предусмотрено не было. К 12-й годовщине на монументе обновили имена и фамилии. Летом этого года скончался еще один пострадавший.Лариса Ващенко: "Каждый день теперь живет под этим гнетом страшным. Мы очень надеемся, что все, кто исполняют свои обязанности в любой сфере деятельности, будут добросовестны, честны, будут болеть за свое дело. Сейчас смешно махать руками, к сожалению, особенность нашего менталитета часто заключается в безответственности, безалаберности".В результате пожара, произошедшего 5 декабря 2009 года в клубе "Хромая лошадь", погибли 156 человек, пострадало больше 400. По основной версии, пожар был вызван неосторожным применением пиротехники в клубе. Искра от фейерверка попала в потолок. Пластик, пыль и декорации - прутья ивы вспыхнули. Начались паника и давка. Окна были заложены кирпичом, выход заужен, аварийный выход захламлен. У тех, кому удалось выбраться, сильнейшие ожоги и отравление угарным газом.
В клубе "Хромая лошадь" была масса нарушений, связанных с пожарной безопасностью - от отсутствия огнетушителей до незаконной перепланировки помещения.
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