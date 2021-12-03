В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»
В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище. Участников просят соблюдать противоэпидемические меры – использовать средства индивидуальной защиты, по возможности соблюдать социальную дистанцию.
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