В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Сегодня в Перми будет работать только 5 мобильных пунктов вакцинации. Накануне минздрав Пермского края сообщил, что кабинет в торговом центре "Облака" временно закрывается по техническим причинам. В "Спортхолле" изначально планировали работать только два дня. В итоге в строю остались мобильные пункты в ТРЦ "Планета", в "Спешилове", в центральном МФЦ на Куйбышева, в гипермаркете "Семья" и в Сбербанке на Бульваре Гагарина 65а.
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