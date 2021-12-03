На ул. Якутской вернули скоростной режим 90 км/ч
В рамках ремонта были установлены знаки, нанесена разметка. В частности, здесь появились знаки «Начало» и «Конец населённого пункта». Теперь на участке улицы Якутской автомобили могут двигаться со скоростью 90 км/ч.
Улица Якутская стала одной из 18 объектов, которые в этом году обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми почтут память погибших в клубе «Хромая лошадь»
В Перми работают мобильные пункты вакцинации
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2021
Школа в ЖК "Арсенал": среднее и старшее звено приступят к образовательному процессу в январе
Новогоднее настроение: на главной ёлке Прикамья зажглись огни
Скидки за прививки. Минздрав Прикамья объявил акцию для жителей трех территорий, сделавших прививки от COVID-19
Вакцинация: Роспотребнадзор начинает проверки
В Перми стартовал Кубок Главы города по фигурному катанию
В Перми пройдет марафон «Дума онлайн»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2021
Добавить комментарий: