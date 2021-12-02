← Школа в ЖК "Арсенал": среднее и старшее звено приступят к образовательному процессу в январе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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← Школа в ЖК "Арсенал": среднее и старшее звено приступят к образовательному процессу в январе
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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03.12.2021 в 11:24
01.12.2021 в 12:28
01.12.2021 в 09:20
30.11.2021 в 10:05
26.11.2021 в 12:00
03.12.2021 в 10:55
02.12.2021 в 14:50
26.11.2021 в 09:23
25.11.2021 в 11:17
24.11.2021 в 09:50
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2021
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Школа в ЖК "Арсенал": среднее и старшее звено приступят к образовательному процессу в январе
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