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Школа в ЖК "Арсенал": среднее и старшее звено приступят к образовательному процессу в январе
Мелом в школе больше не испачкаться, с электронной доской таких проблем не возникает. Для второго БT класса и учительницы Марины Гущиной — это первый урок в новой школе. К занятиям все было готово.
Марина Гущина, учитель начальных классов школы дизайна «Точка»: "Все замечательно, все чистенько, уютно, новые парты, новое оборудование".
Родители школьников ждали этого события больше года. В «Арсенале», правда, открылась не самостоятельное учебное заведение, а одно из подразделений школы дизайна «Точка», которая уже зарекомендовала себя и теперь готова штурмовать новые высоты.
Екатерина Осина: "Ожидания самые хорошие, вообще школа нравится, если учитывать, что школа, это не только стены, это друзья, педагоги". Здание рассчитано на 1225 мест и здесь разместятся не только обычные классы, нашлось место для трех спортивных залов, трех практикумов по химии, физике и биологии, четырех мастерских и целых пяти классов информатики. На приобретение оборудования для школы выделено около 70 миллионов рублей. Это необходимо, потому что для этого здания «Точка» главными направлениями выбрала «Дизайн» и «Цифровые технологии».
Наталия Бурдина, директор школы «Точка»: "Цифровая технология у нас шагает вперед. Дети у нас цифровые и развивается это у нас очень быстро, стремительно, и им это очень интересно".
Первые уроки проходят пока для учеников начальной школы. Среднее и старшее звено к образовательному процессу в новом здании приступит в январе. Новый набор в школу для детей микрорайона начнется с начала будущего года. На открытие одной из крупнейших школ города приехал глава Перми Алексей Дёмкин. Алексей Демкин, глава Перми: "Эта школа воспитает много интересных детей, которые в будущем украсят наш город".
Не обязательно все выпускники должны стать дизайнерами, но научиться создавать что-то своими руками и творчески мыслить — полезное умение в любой профессии.
Вдохновлять на творчество нынешних школьников призваны работы старших товарищей, теперь уже выпускников «Точки», многие из них уже стали лауреатами престижных российских и зарубежных конкурсов в области дизайна.
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