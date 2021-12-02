Новогоднее настроение: на главной ёлке Прикамья зажглись огни

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Школьников приветствовал и заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. Он поздравил ребят с недавними победами, а затем за чашкой чая обсудил их планы на будущее.
Кроме того огни зажглись на всех елках, установленных в районах Перми. Таким образом, можно считать, что в столице Прикамья стартовал предпраздничный период. Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "1 декабря – первый день зимы, день рождения Пермского края. И уже давняя традиция - 1 декабря мы зажигаем елки в городе Перми. Главную елку сегодня зажгли, город украшается. Надо, чтобы у людей появилось чувство праздника. В этом году у нас еще больше украшений добавится в городе, мы готовимся к юбилею города, чтобы Новый год встретить достойно".
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