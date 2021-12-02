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Скидки за прививки. Минздрав Прикамья объявил акцию для жителей трех территорий, сделавших прививки от COVID-19
Чтобы жители, ответственно относящиеся к своему здоровью, могли после вакцинации не только защитить себя от тяжелого течения болезни, но и получить другие полезные бонусы, Министерство здравоохранения Пермского края, Театр-Театр и спорткомплекс «Олимпия» разработали совместную акцию. По ее условиям жители Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа, завершившие процесс вакцинации в период начиная с 1 декабря, будут получать единоразовую скидку в 500 рублей:
– на покупку билетов в Пермский академический Театр-Театр (до 15 декабря 2021 года включительно);
– на безлимитное разовое посещение спортивного комплекса «Олимпия» (до 15 января 2022 года включительно).
Промокоды на скидку в Театр-Театр и «Олимпию» будут выдаваться пермякам после введения второго компонента в медицинских организациях города, которые проводят иммунизацию, и в мобильных пунктах вакцинации.
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