Скидки за прививки. Минздрав Прикамья объявил акцию для жителей трех территорий, сделавших прививки от COVID-19

Министерство здравоохранения Пермского края совместно с Пермским академическим Театром-Театром и спортивным комплексом «Олимпия» с 1 декабря запускает акцию для пермяков, прошедших вакцинацию от коронавируса. В рамках нее 50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа получат промокоды, дающие скидку на приобретение билетов в театр и на посещение бассейна и фитнес-зала.Чтобы жители, ответственно относящиеся к своему здоровью, могли после вакцинации не только защитить себя от тяжелого течения болезни, но и получить другие полезные бонусы, Министерство здравоохранения Пермского края, Театр-Театр и спорткомплекс «Олимпия» разработали совместную акцию. По ее условиям жители Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа, завершившие процесс вакцинации в период начиная с 1 декабря, будут получать единоразовую скидку в 500 рублей:– на покупку билетов в Пермский академический Театр-Театр (до 15 декабря 2021 года включительно);– на безлимитное разовое посещение спортивного комплекса «Олимпия» (до 15 января 2022 года включительно).Промокоды на скидку в Театр-Театр и «Олимпию» будут выдаваться пермякам после введения второго компонента в медицинских организациях города, которые проводят иммунизацию, и в мобильных пунктах вакцинации.