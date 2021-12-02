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Вакцинация: Роспотребнадзор начинает проверки
1 декабря истёк срок, отведённый руководителям предприятий для организации 80-процентного уровня вакцинации среди сотрудников. По информации краевого Роспотребнадзора, его не достигли 719 крупных компаний из 2500, чью работу по иммунизации проанализировали специалисты. Заявлено, что уже 2 декабря начнутся контрольно-надзорные мероприятия - сотрудники ведомства будут изучать, что сделал или не сделал работодатель, чтобы обеспечить заявленный уровень. Речь, однако, идёт не о рейдах, а скорее, о проверке документов. Людмила Архапчева, начальник отдела юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Вопрос об отстранении от работы - это вопрос не наш. Если у нас в ходе проверок будет установлено, что на предприятии есть работники, которые должны быть вакцинированы, но не прошли по каким-то причинам вакцинацию, мы будем сообщать в инспекцию по труду. В рамках уже трудового законодательства мероприятия будет проводить трудовая инспекция".
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