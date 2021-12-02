В Перми стартовал Кубок Главы города по фигурному катанию
В Перми в ледовом Дворце спорта «Орлёнок» стартовал Кубок Главы города по фигурному катанию на коньках. Накануне прошло заседание комиссии по допуску участников и жеребьёвка стартовых номеров фигуристов. Первые старты - с 9 утра 2 декабря. Начнут соревнования мальчики по третьему юношскому разряду. В течение трёх дней свои программы покажут «одиночники», начиная с самых маленьких - «Юный фигурист» и до кандидатов в Мастера спорта. Соревнования проводятся по всем требованиям Роспортребнадзора. Во избежание массового скопления людей, награждение победителей будет проводиться по окончании выступлений каждого разряда.
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