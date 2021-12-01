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Молодежные ресурсные центры поддержат активных и инициативных
На заседании глав муниципалитетов Прикамья обсуждались главные направления молодежной политики в регионе. Как заявил губернатор Дмитрий Махонин, первоочередная задача - поддержка активных, и особенно важно этот вопрос стоит за пределами краевой столицы, в малых городах и селах. Инструментов для этого существует немало. Один из них - так называемые молодежные ресурсные центры. С IT-сферой хочет связать свою жизнь студент Ильнур Рахимзянов. Сейчас изучает внутреннее строение системного блока.
Ильнур Рахимзянов, студент: "Не у всех людей есть возможности приобрести то или иное оборудование, чтобы в нем разобраться. А тут есть оборудование, чтобы его можно было изучить".
В соседнем кабинете студенты изучают языки программирования. Эту площадку на базе молодежного центра создали совместно с крупной IT-компанией, которая предоставила компьютеры для работы и образовательную программу. В будущем у всех желающих, кто будет посещать занятия, есть возможность трудоустройства. Юлия Баландина, заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края: "Всегда транслируется один и тот же запрос – где физическая точка входа для коммуникации с органами власти, и где то место, куда ты можешь прийти, чтобы высказать свою инициативу, либо попробовать себя в разных социальных ролях. На текущий момент прослеживается у молодежной аудитории острый дефицит и потребность".
На собрании школы молодых экскурсоводов студенты представляют свои проекты и смотрят на работы других. Все для того, чтобы набраться знаний и опыта. Причем инициатива создания таких площадок принадлежит самим студентам.
Сейчас в молодёжном ресурсном центре работает пять образовательных площадок и это далеко не предел, по словам специалистов. Молодые люди сами решают, чему хотят научиться в этих стенах и, исходя из потребностей, будут создаваться новые аудитории.
Молодые люди сами выбирают время для самообразования и создают расписание встреч. Говорят, какие предметы и инструменты нужны, и центр им это предоставляет.
Кристина Дмитриева, председатель совета молодых педагогов Кунгурского МО: "Уникальная площадка, где молодые люди могут проявить себя не только в своей сфере, но и попробовать что-то новое".На заседании совета глав глава губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что нужно расширять возможности для поддержки активной молодёжи. Это даст возможность начинающим специалистам проявить свои навыки и направить их для развития региона.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, чтобы условия были в регионе созданы именно таковы, чтобы молодые люди понимали, что регион перспективный, и здесь можно найти место для учебы и для достойной работы, здесь можно, действительно, разнообразно досуг свой провести, с пользой дела, с развитием".В Пермском крае создаются условия для молодых людей, обеспечивающих позитивную социальную активность. Молодежные центры, созданные на таких принципах, будут иметь конкурентные преимущества. Например, если говорить уже о реализованных проектах, можно отметить молодежные центры в Чусовом и Кунгуре.
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