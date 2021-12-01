В этом году в Прикамье отремонтировали 38 сельских домов культуры

38 сельских домов культуры отремонтированы в Пермском крае в этом году - беспрецедентное количество. Одним из последних открылся ДК в поселке Сылва Пермского района. Также обновили дом культуры в старинном селе Пыскор.

Сегодняшняя театральная постановка на сцене Пыскорского дворца культуры посвящена Великому князю Александру Невскому. У Дениса здесь одна из главных ролей молодого знахаря Гриньки. С обновленной сцены и зритель все воспринимает по-иному.

Денис Жижелев: "Мне особенно нравится, когда они кричат что-нибудь, хлопают, аплодируют, говорят, что им нравится".

После капитального ремонта клуб в Пыскоре открылся в августе этого года. Кроме косметики, полностью заменили систему отопления и вентиляции, обустроили санузлы. Так что теперь не стыдно пригласить артистов и гостей из соседних сел и городов.

Галина Мясникова, житель села Пыскор: "Конечно же, наш дом культуры очень востребован и для взрослых, и для детей. Ребята очень часто здесь находятся, смотрят мультфильмы и сказки". Новое приобретение - социальный кинозал на 135 мест, построенный в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным и программы развития кинематографии региона. Кино сегодня это не только экран и проектор.

Неважно, социальный кинозал или нет, требования по безопасности везде одинаковы. Так что значительная сумма в смете ремонта ушла на организацию пожарных выходов и сигнализации. Отдельно позаботились и о маломобильных жителях - широкие проходы и пандусы есть теперь во всем клубе.

После ремонта возможности клуба значительно расширились, появилась отдельные комнаты для занятия спортом и кружковой работы.

Надежда Тупицына, заведующая Пыскорским Домом культуры: "У нас есть драмкружок, у нас есть вокальная группа, две вокальные группы у нас".Обновленный Сылвенский ДК с новой кровлей и входной группой теперь готов принять коллектив «Краски жизни» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ремонты именно небольших сельских ДК в рамках национального проекта и за счет регионального бюджета в этом году в Прикамье проходили практически во всех территориях края. По итогам даже составили отдельную карту.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "О чем мы всегда говорим, и самое главное будем делать - это выравнивание жизни на селе с городским населением. У села есть будущее, и самое главное, мы это будущее видим и будем поддерживать обязательно".

А юные актеры в ответ готовы и дальше радовать своих зрителей. Благо, что комфортные кресла в зале сегодня редко остаются пустыми.