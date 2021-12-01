Пермской музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова исполнилось 100 лет.

Первое упоминание о музыкальной школе можно найти в газете «Звезда» от 27 июня 1922 года в рубрике «Народное образование». Оно носило информационный характер: «Музыкальная школа в Мотовилихе открыта 15 июня 1921 года. Учащиеся в школе в возрасте от 8 до 16 лет – дети рабочих служащих, всего их учится 48 человек. При музыкальной школе три раза в неделю устраиваются спевки хора, в котором 27 человек. Хор временами выступает на вечерах, концертах в пользу голодающих. Помещение школы хорошее. Имеется библиотека, состоящая из нот для пения, рояля, скрипки, виолончели».

Прошло сто лет, и сегодня о школе пишут, как о ведущем учреждении дополнительного образования города Перми, в котором работает высокопрофессиональный коллектив. Учащиеся школы ежегодно становятся победителями и призёрами творческих конкурсов, фестивалей различного уровня, а наиболее талантливые ученики получают стипендии муниципального и краевого значение, становятся обладателями президентских грантов.

За 100 лет школу окончило более трёх тысяч ребят, многие стали профессиональными музыкантами, многие связали свою жизнь с преподавательской деятельностью в учреждениях культуры и искусства. Один из самых знаменитых выпускников школы – композитор, народный артист РФ Евгений Павлович Крылатов.

В 2018 году коллектив школы обратился к Евгению Павловичу с просьбой о присвоении его имени школе. В ответ Крылатов дал своё согласие, написав: «Я рад и горд, что школа будет носить моё имя».

100-летнему юбилею школы был посвящён цикл мероприятий, которые проходили в течение всего года, а итогом стал большой концерт под названием «Где музыка берёт начало» во Дворце культуры Солдатова. В этом году музыкальная школа открылась после ремонта. В 2022-м из городского бюджета планируется выделить средства на приобретение новых музыкальных инструментов и оборудования. Кроме того, запланирован ремонт фасада школы.