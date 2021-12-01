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В Перми работают мобильные пункты вакцинации
Сегодня в Перми будут работать 6 мобильных пунктов вакцинации. В ТРК "Планета" ждут с 12 до 18:00. В "Спешилове" - с 11 до 17:00. Кабинет в центральном МФЦ на улице Куйбышева открыт также с 11 утра до пяти часов. В ТРК "Семья" медики принимают с полудня до 6 часов вечера. В Сбербанке на Бульваре Гагарина, 65 А - с десяти до 15:00. в ТРЦ "Облака" на улице Ленина - с 11 утра до 17:00. В наличии вакцины от гриппа и Covid-19. Запись не требуется.
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