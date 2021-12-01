Более 26 тысяч жителей Пермского края распечатали QR-коды в МФЦ
С 16 ноября жители Прикамья, не зарегистрированные на портале Госуслуг, получили возможность обратиться за бумажным QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание, в многофункциональные центры «Мои Документы». За истекший период услугу через МФЦ получили 26055 жителей региона.
В большей степени услуга востребована среди пожилых жителей Прикамья. Пенсионеры зачастую испытывают сложности с получением электронного QR-код ввиду того, что не умеют пользоваться интернетом, не имеют смартфонов и ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг.
Как рассказали в краевом МФЦ, для выдачи QR-кодов на бумажных носителях во всех филиалах выделены отдельные окна приема. Кроме того, получать сертификаты посетителям помогают добровольцы регионального Волонтерского центра «Единой России». Поэтому на электронную очередь и наличие предварительной записи услуга не оказывает существенного влияния.
Обратиться за QR-кодом могут вакцинированные или переболевшие коронавирусной инфекцией за последние 6 месяцев жители Прикамья. Сделать это можно лично либо через представителя, оформив на него простую письменную доверенность. Для получения услуги потребуется паспорт, СНИЛС, а также полис обязательного медицинского страхования.
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