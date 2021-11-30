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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2021
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Пермские кадеты одержали победу в VI всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества»
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