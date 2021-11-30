Пермские кадеты одержали победу в VI всероссийском патриотическом конкурсе «Сыны и дочери Отечества»

Воспитанники Пермского кадетского корпуса им. Суворова одержали победу в VI всероссийском патриотическом конкурсе-смотре «Сыны и дочери Отечества». В честь такого события в родном учебном заведении их торжественно приветствовали все классы и педагоги.Даже в предрассветный час видно, как горят глаза ребят. За победу во всероссийском патриотического конкурсе «Сыны и дочери Отечества» их чествуют на плацу пермского корпуса, перед всеми 19 взводами- классами.Поворот в движении, смыкание, исполнение песни- мелочей в строевых приёмах нет. В номинации «Марш победителей» соперничали с девятиклассниками из Пермского края несколько сотен курсантов со всей страны. Финальные смотры прошли в «Зале славы» столичного Музея Победы при поддержке Министерства обороны России. Такую стройность шага отчеканили под руководством офицера- воспитателя Альмира Мухаметханова. Покорять Москву ездили уже в третий раз. Трижды забирали победные трофеи. Дерзкие, не по уставу стрижка, до хрипоты отстаивают своё мнение, но в час икс эти подростки словно преображаются.Альмир Мухаметханов, старший лейтенант, офицер- воспитатель пермского кадетского корпуса им. Суворова: "Дети есть дети, но в нужный момент они могут собраться, выступить, себя показать".Душа, голос и бессменный командир взвода - Артём Таифов. В его обязанностях - дисциплину поддерживать и «своих» в обиду не давать.Артём Таифов, командир 9 «А» класса пермского кадетского корпуса им. Суворова: "Реально готовятся, на тренировках полностью выкладываются. Ну, и конечно, это различные путешествия, поездки на экскурсии - в Кунгур, в Лысьву".Вместе- линейные на плацу; штурмуют баскетбольное кольцо в школьном спортзале, турники- на городских воркаут- площадках и даже уровни в “Доте» по ночам. Степан и Ярослав в будущем видят себя IT- специалистами, Сергей — сотрудником ФСБ.Сергей Шабунин, ученик 9 «А» класса пермского кадетского корпуса им. Суворова: "У меня хорошая физическая подготовка, я люблю заниматься спортом, и думаю, что обучение в пермском кадетском корпусе даст мне какой- то бонус".Не строем единым -участвуют и побеждают пермские кадеты в исторической викторине «Во славу Отечества», сметают мощью в «Русском силомере», грациозно вальсируют на «Виват, кадет»! И, уже много позже, школа продолжает гордиться своими выпускниками.Одна из заповедей генералиссимуса Александра Суворова, чьё имя носит пермский кадетский корпус,- сам погибай, товарища выручай. Интерпретировано к мирным условиям, но дружба по- прежнему одна из главных ценностей, которую выносят современные кадеты из этих стен.