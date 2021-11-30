Новым директором Службы по обращению с животными без владельцев назначен бывший кинолог

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Ранее он в течение 12 лет занимал должность начальника кинологической службы внутренних войск МВД России, 12 лет занимал должность старшего кинолога-инспектора в ФСКН РФ по Пермскому краю. Денис Комаров окончил Пермское высшее военно-командное училище внутренних войск МВД России по специальности «кинолог-биолог».
– Назначение опытного кинолога позволит усилить мероприятия по отлову животных в городе, а также больше внимания уделять социализации собак, находящихся в муниципальном приюте, – отметил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.
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