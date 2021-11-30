В Пермский край поступило свыше 15 тысяч комплектов вакцины от коронавируса

В Прикамье доставлено 10 440 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» и 4 800 «ГамКовидВак» («Спутник V»), предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время партии будет распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в иммунизации населения.Всего с начала прививочной кампании в регион доставлено более 1,41 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,151 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 807,4 тыс. человек.Как ранее отметил главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, подавляющие большинство больных, которые проходят лечение в стационаре, не были вакцинированы. Таким образом, иммунизация от COVID-19 оправдывает себя. При этом эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции зависит от того, насколько правильно она пройдена.«Прививки должны проводиться двухкомпонентной вакциной. При этом обязательно нужно соблюсти все условия для обеспечения формирования иммунитета: 3 недели до второго компонента и 3 недели после него следует строжайше соблюдать меры безопасности. Они известны: исключать контакты, соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и т.д. Кроме того, уже иммунизированным против COVID-19 рекомендовано проходить ревакцинацию через 6 месяцев», – сказал Анатолий Касатов.