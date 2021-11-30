← За сутки в Прикамье выявлено 693 случая коронавируса
Новым директором Службы по обращению с животными без владельцев назначен бывший кинолог →
В Пермский край поступило свыше 15 тысяч комплектов вакцины от коронавируса
Всего с начала прививочной кампании в регион доставлено более 1,41 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,151 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 807,4 тыс. человек.
Как ранее отметил главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, подавляющие большинство больных, которые проходят лечение в стационаре, не были вакцинированы. Таким образом, иммунизация от COVID-19 оправдывает себя. При этом эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции зависит от того, насколько правильно она пройдена.
«Прививки должны проводиться двухкомпонентной вакциной. При этом обязательно нужно соблюсти все условия для обеспечения формирования иммунитета: 3 недели до второго компонента и 3 недели после него следует строжайше соблюдать меры безопасности. Они известны: исключать контакты, соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и т.д. Кроме того, уже иммунизированным против COVID-19 рекомендовано проходить ревакцинацию через 6 месяцев», – сказал Анатолий Касатов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье выявлено 693 случая коронавируса
Бюджет Перми: расходы на образование
Определен проектировщик третьего моста через Каму
Посёлок Уральский ждет настоящая перезагрузка
С января все пермские трамваи перейдут на бескондукторный режим работы
Переезжающие в сельскую местность медики получат до двух миллионов рублей
Кто займется художественным оформлением нового пермского зоопарка?
Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2021
В Перми открывается лыжный сезон
Добавить комментарий: