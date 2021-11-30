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В Пермский край поступило свыше 15 тысяч комплектов вакцины от коронавируса →
За сутки в Прикамье выявлено 693 случая коронавируса
По состоянию на утро 30 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошел 1 151 521 человек. 807 474 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 324 пациента. Из них 129 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 847 человек.
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