Бюджет Перми: расходы на образование

В Перми депутаты городской Думы продолжают обсуждение проекта бюджета краевой столицы. На этот раз по полочкам были разобраны предлагаемые траты на сферу образования. В декабре думцы должны сказать своё финальное слово.В микрорайон Ива семья Веселухиных переехала несколько месяцев назад. Пока двоих сыновей возят в детский сад на Льва Шатрова. В следующем году ситуация изменится, надеется молодая мама Марина. Прямо возле дома откроется новый садик на 350 мест.

Марина Веселухина: "Тут будет вообще всё удобно. Минутки две-три".Средства на покупку оборудования уже заложены в проекте бюджета на ближайшую трехлетку. Главный финансовый документ города депутаты Пермской думы одобрили в первом чтении на ноябрьском заседании.

Наталья Мельник, заместитель председателя Пермской городской думы: "Деньги заложены на содержание новых вновь построенных школ и детских садов. Это содержание включает в себя всё: оборудование, тепло. Учтено повышение заработной платы сотрудников".

Расходы на образование в проекте бюджета составляют львиную долю. Из заложенных 45 млрд рублей почти 17 пойдут на строительство, содержание детских садов и школ. Новые садики появятся в микрорайонах Железнодорожный, Лёвшино, Плоский, в Индустриальном районе на Теплогорской, 24. Особое внимание - подготовке детей к школе.Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми: "У нас плавный переход из садика в школу. Мы сейчас разрабатываем программы для дошкольников, чтобы они были адаптированы, и дети приходили подготовленными в школы".

На строительство школ в следующем году заложено около 7 млрд. рублей. Полностью сдадут новый корпус 17-й гимназии. Продолжится строительство школы в Мотовилихе на Целинной, 15. Запланированы капитальные ремонты в 77-й, 93-й и 22-й школах. О приоритетах в образовании во время ежегодного послания перед краевыми депутатами говорил губернатор Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы увеличиваем строительство, прежде всего, делая акцент, и перераспределяем в части школ, а не дошкольных образовательных учреждений. Понимаем, что демографическая ситуация требует этого. А также, понимая, что последние годы акцент был сделан именно на дошкольных учреждениях. Наша задача - исключить проблему, связанную со второй, а иногда даже третьей сменой".Деньги в бюджете города в следующем году заложены также и на федеральные программы.

Еще одна строка в бюджете города - организация бесплатного питания для детей начальных классов, около 850 млн рублей. Причем, это может быть, как суп на обед, так и омлет на завтрак. Всё зависит от школы и рекомендации врачей.

Окончательно принять документ народные избранники должны 21 декабря.