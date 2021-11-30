Определен проектировщик третьего моста через Каму
Согласно техзаданию, подрядчик должен разработать и обосновать не менее 3-х вариантов размещения будущего моста, в том числе в створах ул. Крисанова, ул. Окулова и предложить альтернативы. Проект будет выбран на основании технико-экономического сравнения всех вариантов и его утверждения экспертами технического совета при Министерстве транспорта Пермского края.
Напомним, на сегодня в качестве приоритетного варианта размещения третьего мост рассматривается створ ул. Крисанова. В случае выбора данного места возведения инженерное сооружение пройдет по территории завода «Телта» и частично затронет площадку порта Пермь. Жилищная застройка в зоне полосы отвода нового моста будет невозможна.
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