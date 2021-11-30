Посёлок Уральский ждет настоящая перезагрузка

Посёлок Уральский в ближайшие несколько лет ждет настоящая перезагрузка. Местный комбинат «Свеза» и правительство Пермского края договорились, что совместно разработают программу социально-экономических преобразований. Представители кабмина и предприятия начали составление плана на месте. Креслам в местном дворце культуры лет столько же, сколько самому ДК — ровно полвека. В них садились главные зрители танцевального коллектива «Пластилин» - родители, бабушки, дедушки, и видимо — в последний раз. Со дня на день — в концертном зале стартует долгожданный капитальный ремонт.Татьяна Фотина, заведующая Дворцом культуры поселка Уральский: "Предвидится ремонт стен, замена пола и, конечно же, замена кресел, то есть у нас будут очень красивые комфортабельные кресла".Перемены в поселке Уральский назрели, и довольно давно. Какие-то уже наступили. Что-то прописано в планах. А что-то только обсуждается. Сегодня — на выездном заседании краевого правительства. Официально - рабочей группы по подготовке и реализации плана социально-экономического развития поселка Уральский.Денис Мальцев, директор комбината Свеза в Уральском: "Требуются вложения, вложения там около миллиона рублей, чтобы здесь сделать полы соответствующие, которые будут позволять заниматься, и соответственно, стены, чтобы это было более-менее все достойно".Это Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском, о местном Центре развития спорта. Именно «Свеза» стала инициатором масштабной реконструкции социально значимых объектов Уральского и предложила свою долю в финансировании перемен.Александр Борисов, заместитель председателя правительства Пермского края: "Обсудим с коллегами из компании «Свеза», смогут ли они внести свой вклад в реализацию данных проектов, обеспечить долю софинансирования. Я думаю, что придем к положительному результату".Детали обсуждаются, а общая договоренность о проработке программы развития Уральского с участием Пермского края и компанией "Свеза" была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме. Регион получает перспективы социально-экономического развития Уральского, а предприятие — улучшение условий жизни своих сотрудников. Анатолий Фришман, генеральный директор ООО «СВЕЗА»: "О чем договорились - в первую очередь договорились о проработке совместной программы развития Уральского, это регион присутствия «Свезы» в Пермском крае, это развитие социальных проектов, благоустройства, инфраструктуры и так далее".В итоге, в дорожную карту по развитию Уральского попали важные для жизни объекты — от Центра детского творчества до инвестиционной площадки под индивидуальную жилищную застройку. Причем, что-то из того исполняется уже сегодня. Как ремонт кровли, фасада и зрительного зала в местном Дворце культуры и спорта.