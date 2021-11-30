С января все пермские трамваи перейдут на бескондукторный режим работы
С января 2022 года все пермские трамваи перейдут на бескондукторный режим работы. Переход автобусных маршрутов займет период с января по март включительно. В городском департаменте транспорта рассчитывают, что к апрелю получится перевести весь общественный транспорт на бескондукторное обслуживание, как это изначально и планировалось.
Сейчас в Перми функционируют 13 маршрутов без кондукторов. По подсчетам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20%. Снизить этот показатель планируется как за счет увеличения количества проверок, так и за счет роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации наказание за проезд без оплаты будет увеличен с пятисот до двух с половиной тысяч рублей. Предложения уже направлены в министерство транспорта Пермского края, также в ближайшее время будет подготовлен соответствующий законопроект.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Переезжающие в сельскую местность медики получат до двух миллионов рублей
Кто займется художественным оформлением нового пермского зоопарка?
Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2021
В Перми открывается лыжный сезон
Пермяки смогут купить живую новогоднюю ель в лесничествах региона
Депутаты Законодательного собрания утвердили проект бюджета на 2022-й
Размер пособия для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья увеличится на 10%
dghfgh
4 миллиарда на спорт. Пермь собираются сделать по-настоящему спортивным городом
Добавить комментарий: