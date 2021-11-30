Переезжающие в сельскую местность медики получат до двух миллионов рублей

Врачи и медперсонал, пожелавшие переехать в связи со сменой работы в сельскую местность, будут получать дополнительные деньги - до двух миллионов рублей. Инициатива краевого правительства уже одобрена парламентом Пермского края. Более того, уже есть те, кто намерен воспользоваться этим предложением. Приём в чердынской поликлинике идёт по распорядку, правда, в списке узких специалистов заполнены не все строчки. Например, чтобы сделать ультразвуковую диагностику, необходимо ездить в другой город.

Наталья Колеватых, заведующая поликлиникой Чердынской районной больницы: "Приходится отправлять пациентов в ближайшую больницу, это город Соликамск". Со следующего года начинает действовать программа, разработанная краевым Минздравом по поручению главы региона Дмитрия Махонина. Узкие специалисты, которые будут приезжать работать в населённые пункты с населением до 50 тысяч человек, будут получать дополнительные разовые выплаты до 2 миллионов рублей.

Наталия Козлова, главный врач Чердынской районной больницы: "Спасибо администрации Пермского края, Дмитрию Николаевичу, за такое отношение к таким территориям с небольшим кадровым потенциалом".

И Чердынский округ один из первых, кто нашёл специалистов, согласных переехать в Пермский край. Этот кабинет предоставят врачу ультразвуковой диагностики Василию Савичеву. Кроме того, его супруга тоже врач - стоматолог, здесь будут рады обоим специалистам. Василий Савичев, врач ультразвуковой диагностики: "Действительно, чувствуется заинтересованность, опять же, сразу же был предложен дом, какие-то такие тёплые отношения, город небольшой опять же - для воспитания ребёнка в маленьком городе спокойнее и проще".

С Василием Савичевым мы пообщались в режиме видеосвязи, пока что он и супруга практикуют в Ханты-Мансийском автономном округе в посёлке Пойковский. После нового года намерены всей семьёй сменить место жительства и работы. Новый дом на улице Юргановской готов к заселению, именно сюда собираются поселить семью врачей, которые планируют переехать в Пермский край в ближайшее время.

Дмитрий Махонин не раз отмечал, что решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении - важная задача. Новая программа «Медицинские кадры Пермского края», утверждённая краевыми депутатами - очередной шаг. Кроме того, уже действуют программы «Земский фельдшер» и «Земский врач», идёт целевой набор в учебные заведения.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы закладываем возможность компенсации съёма жилья в городской местности для среднего медицинского персонала. Ну, и собственно говоря, продолжаем поддерживать и дополнительными стипендиями, и целевыми договорами тех молодых людей, которые связывают свою жизнь или будут связывать свою жизнь с медициной".В Чердыни пока что ждут завершения строительства нового больничного корпуса, готовятся встречать семью врачей Савичевых. Кроме того, ведутся переговоры с хирургом, также в следующем году ожидают прибытия двух терапевтов, тем самым постепенно закрывая пустые строчки в своём расписании.